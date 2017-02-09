Представитель Миранчука: решили с Геркусом снизить градус риторики

Представитель братьев Миранчуков Вадим Шпинёв рассказал корреспонденту «Чемпионата» подробности о переговорах с руководством московского «Локомотива».
«Сегодня мы вместе с Алексеем встретились с президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом и обсудили сложившуюся ситуацию. По итогам встречи решили, что называется, чуть снизить градус риторики и попытаться найти профессиональное решение.
Обсудили и другие вопросы. Не исключено, что Антон Миранчук в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом», — заявил Шпинёв.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Алексей Миранчук отозвал заявление об увольнении из «Локомотива».