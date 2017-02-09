Фасио: «Рома» должна проходить «Вильярреал», так как наша цель – выиграть ЛЕ

Защитник «Ромы» Федерико Фасио в преддверии противостояния с «Вильярреалом» в 1/16 финала Лиги Европы сообщил, что целью римской команды является победа в турнире. Первый матч команды проведут в Испании 16 февраля.
«Скоро нам предстоят матчи Лиги Европы с «Вильярреалом». У них хорошая быстрая команда, которую нам будет непросто обыграть. «Вильярреал» хорошо обороняется, а на маленьком домашнем стадионе их страстно поддерживают местные болельщики. Тем не менее нам необходимо проходить их, так как цель «Ромы» — победа в Лиге Европы», — цитирует Фасио Football Italia.