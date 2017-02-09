Источник: Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в январе договорился с руководством клуба об уходе со своего поста по окончании текущего сезона, утверждает Calciomercato.com.
У сторон нет каких-либо претензий друг к другу, но они решили, что их цикл должен подойти к концу. Со времён Марчелло Липпи ни один тренер не работал на посту наставника туринцев более трёх сезонов кряду.
В качестве кандидатов на пост нового главного тренера «Ювентуса» называются Паулу Соуза («Фиорентина») и Лучано Спаллетти («Рома»).