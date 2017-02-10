Фигу: Круифф и тогда опережал многих тренеров, которые работают сейчас

Бывший полузащитник «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу дал высокую оценку тренерскому таланту экс-наставника каталонской команды Йохана Круиффа. Португалец отметил, что игровые идеи голландского специалиста актуальны до сих пор.
«Я работал под руководством Круиффа только один сезон. Он продолжал развивать свои методы. Круифф и тогда опережал многих тренеров, которые работают сейчас. И это свидетельство всего того, что он представлял собой», — приводит слова Фигу Marca.
Круифф возглавлял «Барселону» с 1988 по 1996 год. Стиль игры сине-гранатовых, основанный на контроле мяча, ассоциируется с именем именно этого специалиста, который скончался в марте 2016 года от ракового заболевания лёгких.
«Барселона» под руководством Круиффа, в частности, выиграла чемпионат Испании (сезон-1990/91, 1991/92, 1992/93 и 1993/94), Кубок чемпионов (сезон-1991/92), Кубок УЕФА (сезон-1988/89) и Кубок Испании (сезон-1989/90).