Моуринью: не сомневаюсь, что Ибрагимович продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил уверенность, что нападающий Златан Ибрагимович продлит контракт, истекающий в конце сезона.
«У меня нет ни малейших сомнений в том, что Ибрагимович останется. Златан переходил в „Юнайтед“ с намерением провести здесь два года и выступает выше всяких похвал. Он знает, что мы постараемся прибавить в следующем году и разделить успехи с ним в его, вероятно, последний сезон на самом высоком уровне.
Ибрагимович прекрасно адаптировался к клубу и новым условиям. Никаких проблем с его семьёй не вижу. Я предоставил ему возможность отправиться в Швецию на несколько дней, но он этого не хочет, предпочитает оставаться в клубе. Не сомневаюсь, что Златан продолжит играть в нашей команде», — цитирует Моуринью Mirror.