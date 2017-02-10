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Гвардиола: Лам — один из самых ярких игроков, с которыми мне довелось работать

10 февраля 2017, пятница. 19:45. Футбол
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение капитана «Баварии» Филиппа Лама завершить карьеру по окончании сезона. Испанский специалист работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год.

«Для меня Филипп был и остаётся особенным человеком. Каталонскому тренеру не так просто освоиться в Германии, и Филипп мне очень помог в этом плане. Лам — один из самых ярких игроков, с которыми мне приходилось работать. Футбол потеряет одного из лучших. Он может выступать во всех амплуа!

Знаю, что в Мюнхене у меня есть настоящий друг – это лучшая награда для тренера. Я немного огорчён этой новостью, потому что знаю, как он может играть. Желаю всего наилучшего ему, жене и сыну. Это исключительный футболист и замечательный человек», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Сити».
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Сити Филипп Лам Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
10 февраля 2017, пятница
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