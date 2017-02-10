«Спартак» упустил победу над «Осиеком»

«Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» в товарищеском матче, состоявшемся в Испании. Счёт в поединке открыл полузащитник красно-белых Квинси Промес, который на 49-й минуте с разворота нанёс точный удар в дальний угол ворот соперника. Хорваты смогли отыграться на 88-й минуте — Дмитрий Лёпа несильно пробил со штрафного в нижний угол, и Александр Селихов не смог поймать мокрый мяч.
Ранее московская команда обыграла словацкую «Жилину» (5:1) и датский «Копенгаген» (2:1).
В расписании красно-белых значатся ещё четыре контрольных матча: с казанским «Рубином» (13 февраля), «Олесунном» (16 февраля), «Сарпсборгом 08» (26 февраля) и «Волеренгой» (28 февраля). Последние три клуба выступают в Норвегии.