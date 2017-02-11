Чех: любой из оставшихся матчей будет для «Арсенала» как финал

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над «Халл Сити» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 2:0.
«У „Челси“ солидное преимущество в таблице — девять очков и матч в запасе. Но впереди ещё много матчей, так что нам нужно постараться победить в каждом из них. Конкуренция за зону Лиги чемпионов просто сумасшедшая, так что сегодняшняя победа очень важна.
Мы должны быть последовательными, потому что у нас бывают периоды, когда всё идёт хорошо, а потом начинается черная полоса. Надо быть готовыми к каждой игре, потому что любой из оставшихся матчей будет для „Арсенала“ как финал», — цитирует Чеха BBC.