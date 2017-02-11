Ф. Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ, пока в его составе Озил

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл выразил мнение, что «Арсенал» не может выиграть чемпионат Англии, пока в его составе выступает немецкий полузащитник Месут Озил.
«Первым делом я бы вывел из состава «Арсенала» Озила. Просто нельзя выиграть английскую Премьер-лигу, имея Месута в составе, и с тем, как он выступает в решающих матчах с момента приезда в АПЛ», — приводит слова Невилла Metro.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Озил забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах за «Арсенал».