Гол Адуриса на 89-й минуте принёс «Атлетику» волевую победу над «Депортиво»

«Атлетик» вырвал победу у «Депортиво» в матче 22-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:1. «Депортиво» не смог победить в пятом матче турнира подряд.
На 42-й минуте Эмре Чолак вывел «Депортиво» вперёд. В середине второго тайма Икер Муньяин провёл ответный мяч. На 89-й минуте победный гол забил Ариц Адурис.
«Атлетик», набравший 35 очков, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (19 баллов) находится на 16-й строчке.