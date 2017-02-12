Скончался трёхкратный победитель ЛЧ в составе «Аякса» Пит Кейзер

В возрасте 73 лет после тяжёлой болезни из жизни ушёл Пит Кейзер, на протяжении всей игровой карьеры выступавший за амстердамский «Аякс» на позиции атакующего полузащитника.
Кейзер был ключевым игроком команды, которая в период с 1970 по 1973 год выиграла три кряду Кубка европейских чемпионов. Кейзер провел 490 матчей за «Аякс», став по этому показателю четвёртым в списке за всю историю амстердамского клуба.
Также на его счету также было 34 поединка и 11 голов за сборную Нидерландов. После завершения карьеры он стал скаутом и техническим консультантом «Аякса».