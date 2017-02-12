Блинд: уверен, что «МЮ» завершит сезон АПЛ в первой четвёрке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд считает, что его команде по силам финишировать в сезоне-2016/17 АПЛ в первой четвёрке. Пока «МЮ» занимает шестое место, в одном очке от четвёртой строчки.
«Мы должны оставаться сосредоточенными и выигрывать наши матчи. Я уверен, что «МЮ» по окончании сезона будет в первой четвёрке. В последних трёх матчах мы не пропустили. Для защитников всегда приятно, когда удаётся сохранить свои ворота на замке. У нас в команде много быстрых и творческих игроков. Я счастлив играть с ними в одной команде», — цитирует Блинда пресс-служба «МЮ».