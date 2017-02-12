Защитник «Осасуны» получил перелом ноги после стыка с хавбеком «Реала» Иско

Защитник «Осасуны» Кайетано Боннин получил серьёзную травму в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3), сообщает пресс-служба клуба.
На 12-й минуте встречи хавбек мадридцев Иско при попытке отобрать мяч у Боннина пошёл в жёсткий стык с защитником, в результате чего 26-летний футболист получил серьёзное повреждение. По итогам медицинского обследования стало известно, что Кайетано получил перелом малой и большой берцовой кости правой ноги.
Таким образом, Боннин уже точно пропустит остаток нынешнего сезона, а его участие в матчах в начале следующего сезона остаётся под вопросом.