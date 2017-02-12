Конте: Фабрегас такой же футбольный гений, как Пирло

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о полузащитнике команды Сеске Фабрегасе, сравнив его с соотечественником экс-хавбеком сборной Италии Андреа Пирло.
«Фабрегас является топ-игроком и футбольным гением, как Андреа Пирло. Если Сеск не пробегает 100 метров за десять секунд, я могу ему это спустить с рук, потому что он гениально обращается с мячом. Его скорость заключается в способности быстро мыслить на поле», — приводит слова Конте Marca.
В нынешнем сезоне Фабрегас принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги, записав на свой счёт два гола и шесть результативных передач.