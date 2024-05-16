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Рашид Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»

Рашид Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Ничего пока ещё не подписано. Но мы готовимся, мы постоянно общаемся с президентом клуба, контакт у нас очень хороший. Готовимся к игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Напомним, 59-летний Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в прошлом сезоне и поднялся с командой из Мелбет Первой лиги. Ранее появлялась информация, что «Рубин» может не продлить контракт с тренером.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 28 матчей. На первой строчке располагается московское «Динамо», у которого 53 очка. В ближайшем туре чемпионата России «Рубин» на выезде встретится со столичным «Спартаком» 19 мая.

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