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«Енисей» выступил с заявлением после драки с участием футболистов

«Енисей» выступил с заявлением после драки с участием футболистов
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Пресс-служба футбольного клуба «Енисей» опубликовала официальное заявление после драки игроков с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.

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