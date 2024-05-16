«Енисей» выступил с заявлением после драки с участием футболистов

Пресс-служба футбольного клуба «Енисей» опубликовала официальное заявление после драки игроков с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от её результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. Отмечалось, что виновниками конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.