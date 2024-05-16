Функционер «Интера» рассказал о личных качествах главного тренера Симоне Индзаги

Заместитель спортивного директора миланского «Интера» Дарио Баччин высказался о главном тренере «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Мне посчастливилось познакомиться с Симоне более 10 лет назад, когда он тренировал молодёжную команду «Лацио», а я был в «Палермо». Он никогда не терял смирения, которое всегда отличало его, он порядочный человек, хороший, но в то же время решительный. У Индзаги безмерная страсть к работе и миру футбола, но также и маниакальное знание всех аспектов футбола. С ним и его сотрудниками мы прошли важный путь, даже в трудностях мы смогли держаться вместе и достичь очень важных результатов», — приводит слова Баччина Sky Sport Italia.

48-летний главный тренер «Интера» Симоне Индзаги возглавляет миланский клуб с июня 2021 года. В текущем сезоне специалист впервые в своей тренерской карьере привёл чёрно-синих к чемпионству в итальянской Серии А.