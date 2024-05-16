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Мор: конфетно-букетный период «Спартака» при Слишковиче закончился

Мор: конфетно-букетный период «Спартака» при Слишковиче закончился
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об авторитете исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича. По его мнению, период, когда боснийский специалист всем нравился после ухода Гильермо Абаскаля, уже закончился.

«Зиньковский присел при Слишковиче на лавку. Я надеялся, что он выйдет во втором тайме, потому что «Балтика» стала играть от обороны. И при нём шансов её вскрыть стало бы намного больше. Но конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче, что был сразу после Абаскаля, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Слишкович был ассистентом Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.

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