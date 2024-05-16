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Торопа спасали медики на поле, Педро отмечал победу с Клаудиньо. Фото с «Зенит» — ЦСКА

15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. Основное время матча завершилось ничейным результатом — 0:0.

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние голкипера команды Владислава Торопа, который получил травму головы в первом тайме финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что сейчас решается вопрос о его транспортировке в Москву.

Лучшие фото с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.