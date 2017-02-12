Клемент: «Суонси» некогда думать о том, как хорошо идут дела. Впереди «Челси»

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от домашнего матча 25-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0).
«Сейчас мы в хорошей форме, две победы дома подряд — это очень приятно. Мы много работаем на тренировках над азами тактики, ничего сложного. Нам ещё многое предстоит сделать. Нужно сохранить этот импульс для следующих матчей. Нам некогда думать о том, как хорошо идут дела. Впереди матч с «Челси».
Сегодня я очень доволен игроками. Мы полностью заслужили победу. У «Лестера» была пара моментов в районе 60-й минуты, но в остальном мы выглядели хорошо», — цитирует Клемента BBC.