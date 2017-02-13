Агент: на 90% исключено, что Обухов покинет «Кубань» зимой

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Кубани» Владимира Обухова, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из краснодарского клуба.
«Вообще не понимаю, кто распространяет подобную информацию! Понятное дело, что когда у команды бедствующее положение, то ходят разные слухи. У «Кубани» на сборах было собрание, там присутствовал вице-губернатор, курирующий клуб. Он заверил футболистов, что в ближайшее время долги будут выплачены. На этой неделе должны быть какие-то транши, которые позволят футболистам почувствовать себя более комфортно. Зарплаты не платят полгода, мысли уже не о футболе, и это очень тяжело.
Мне Владимира жалко по-человечески! У человека семья, в январе родился ребёнок. Руководство «Кубани» всё понимает и, думаю, пойдёт Обухову и другим футболистам навстречу. Думаю, что в текущем межсезонье на 90% исключено, что Обухов покинет «Кубань», — сказал Пушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.