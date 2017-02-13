Для болельщиков КК-2017 в Казани разработают специальные турпакеты

Государственный комитет Республики Татарстан разработает специальные туристические пакеты для болельщиков Кубка Конфедераций — 2017. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Артур Абдрашитов.
«Специально для болельщиков мы готовим специальную программу, которая будет презентована уже во время ближайшей выставки в марте. Это будут как специальные туры, так и специальные программы, нацеленные именно на болельщиков. Причём как и для болельщиков, которые приезжают семьями, так и для гостей, приезжающих в составе организованных групп», — цитирует Welcome2018 Абдрашитова.
По словам Абдрашитова, Кубок Конфедераций должен увеличить турпоток на 20%, отели уже открыли бронирование на время турнира. Для отдыха спортсменов и руководителей команд будет забронировано пять отелей, в остальных разместятся туристы.