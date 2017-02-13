Лафата: на бумаге «Спарта» сильна, но нам нужно показать это на поле

Нападающий «Спарты» Давид Лафата поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом». Первая встреча состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля.
«Погодные условия? На сборах в Испании мы привыкли к этому, так что готовы. У нас есть опыт выступления в плей-офф, и не только с российскими командами. Мы показывали хорошие матчи, но трудно предсказать, как всё сложится. Когда вы не выигрываете, все задаются вопросом – что вы делали в январе и феврале? А когда вы побеждаете, все говорят, что вы великолепны.
Можно сказать, что мы сильны на бумаге, но нужно продемонстрировать это на поле. Всё будет зависеть от результатов. Это будет иметь решающее значение при оценке сезона», — цитирует Лафату пресс-служба «Спарты».
Матч «Ростов» — «Спарта» начнётся в 21:00 мск.