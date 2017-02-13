Кононов: я был вынужден вежливо отказаться от работы со сборной Беларуси

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, поскольку принял решение отказаться от предложения белорусской федерации.
«Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном (первый заместитель председателя белорусской федерации футбола. — Прим. „Чемпионата“), и всё-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе», — цитирует Кононова «Прессбол».