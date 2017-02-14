Кркич: если я хотел прогрессировать, то должен был покинуть «Барселону»

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, перешедший на правах аренды в «Майнц», не жалеет, что в своё время принял решение покинуть «Барселону». Кркич сменил клубную прописку в поисках большей игровой практики.
«Речь идёт не только о деньгах, футбол важнее. И если я хотел прогрессировать, то должен был покинуть «Барселону». Это было необходимо, чтобы набраться опыта. Важно тренироваться, учиться, помогать другим, выкладываться максимально и быть в надлежащем физическом состоянии», — приводит слова Кркича Kicker.
Цвета «Барселоны» Крикич защищал с 2006 по 2011 год и с 2013 по 2014 год. Он играл и за такие команды, как «Рома», «Милан» и «Аякс».