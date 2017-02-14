Оланаре: к матчу с «Зенитом» в чемпионате России буду в оптимальном состоянии

Форвард ЦСКА Аарон Оланаре в интервью Bobsoccer признался, что постепенно подходит к оптимальным кондициям и к первому весеннему матчу в РФПЛ с «Зенитом» будет готов на 100%.
«Тренируюсь с командой уже две недели, могу сказать, что постепенно подхожу к идеальным кондициям. Может, я пока не готов на 100% начать матч и провести его от начала и до конца, но я уверен, что к первому официальному матчу мои кондиции будут практически оптимальными и я буду готов играть с первых минут.
В физическом плане я готов на 100%, это касается и игрового тонуса. Привыкаем друг к другу, я к команде, команда ко мне. Я некоторое время отсутствовал, и сейчас приходится восстанавливать наши связи и взаимопонимание на поле. С каждым днём стараюсь улучшить эти элементы», — сказал Оланаре в интервью.
Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 4 марта. Начало — 16:30 мск.