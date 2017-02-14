Драгун продолжает тренироваться с дублем «Динамо»

Полузащитник Станислав Драгун продолжает тренироваться с дублирующим составом московского «Динамо». Белорус тренируется с командой на сборе в Крымске, сообщает «Прессбол». Отметим, что Драгун не принимал участия в спарринге «Динамо-2» с новороссийским «Черноморцем».
Драгун перешёл в московскую команду в январе 2016 года, когда коллективом руководил Андрей Кобелев. С тех пор белорусский центральный полузащитник принял участие в 23 матчах «Динамо» во всех турнирах. В первой половине сезона Драгун сыграл в 12 матчах в ФНЛ.