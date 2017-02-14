Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тошич признал, что уже задумывается о матче с «Зенитом»

14 февраля 2017, вторник. 19:13. Футбол
Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич признался, что уже думает о матче 18-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 4 марта в Москве.

«Конечно, уже задумываюсь об игре с „Зенитом“, ведь это будет особенный матч для нас. «Зенит» идёт на втором месте, поэтому в эмоциональном плане для победившей команды поединок может стать определяющим. Тот, кто проиграет, не лишится шансов на самые высокие места, ведь впереди после матча с питерцами будет целых двенадцать туров. Но начинать вторую часть сезона всегда лучше с победы», — цитирует Тошича сайт ЦСКА.

ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Зоран Тошич
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
19:15 Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде подрался с партнёром по «Бока Хуниорс»
19:13 Тошич признал, что уже задумывается о матче с «Зенитом»
19:04 Тошич: умному игроку не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию
19:03 «Спартак-Нальчик» — «Зенит-2»: стали известны стартовые составы
18:56 Нигматуллин: жаль, «Челси» Конте не участвует в Лиге чемпионов
18:52 «Амкар» уступил «Шерифу» в товарищеском матче
18:51 Аподи договорился об уходе из «Кубани» и перейдёт в «Шапекоэнсе»
18:42 Дембеле: я не знаю, почему «Ливерпуль» хотел победить сильнее, чем «Тоттенхэм»
18:36 Хендерсон: цель «Ливерпуля» — выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ
18:34 Рамос: надеюсь, «Реал» повторит достижение «Милана», выиграв ЛЧ два раза подряд
18:31 Роббен: «Арсенал» стал угрозой для любого клуба из Лиги чемпионов
18:23 «Енисей» обыграл «Урал» в Кубке ФНЛ
18:15 Агент: если Верратти не выиграет ЛЧ с «ПСЖ», он сделает это где-то ещё
18:08 Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в составе сборной России
18:06 «Арсенал» Т на третьем сборе сыграет с «Пахтакором», «Астаной» и «Динамо» Тб
17:58 Кирьяков взял на заключительный сбор тульского «Арсенала» 22 игрока
17:53 Зидан: «Реал» всегда среди фаворитов ЛЧ, но эмблема на груди не даёт гарантий
17:52 «Амкар» усилился голкипером «Балтики» Вамбольтом
17:44 Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»
17:40 Невилл: Марсьяль должен понимать, что «МЮ» умеет превращать игроков в звёзд
17:39 «Гуанчжоу Эвергранд» собирается избавиться от всех легионеров к 2020 году
17:25 Хаби Алонсо вернулся в общую группу «Баварии» и готов сыграть с «Арсеналом»
17:20 Пропустивший 6 месяцев Сольдадо возобновил тренировки с «Вильярреалом»
17:18 Габриэл Жезус может пропустить два или три месяца из-за травмы
17:13 Модрич: слава богу, Марадона завтра не будет играть за «Наполи» против «Реала»
17:06 Широков: «Лестер» может всех приятно удивить в Лиге чемпионов
17:00 «ПСЖ» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
16:57 Мутко: соотношение местных болельщиков и приезжих на КК-2017 будет 90% на 10%
16:54 15 февраля стартуют экскурсионные туры по «Арене ЦСКА»
16:41 Защитник «Ромы» Гиомбер перейдёт в «Терек»
16:40 Мутко: Россия практически готова к Кубку конфедераций
16:29 «Бенфика» — «Боруссия Дортмунд»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
16:23 Джано провёл тренировку в общей группе «Спартака»
16:23 «Ростов» и «Спарту» рассудят голландцы, а словаки — «Краснодар» с «Фенербахче»
16:12 Англичане во главе с Оливером рассудят «Андерлехт» и «Зенит»
16:03 «Урал» и «Енисей» назвали составы на матч Кубка ФНЛ
16:01 SIGA приветствует решения исполкома УЕФА по реформе управления
15:58 «Урал» объявил о подписании контракта с защитником «Гента» Табидзе
15:47 Гол Щадина позволил «Кубани» обыграть «Шинник»
15:38 Динь: стиль игры «Барселоны» — это почти религия
15:36 Тошич вернулся в общую группу ЦСКА
15:17 Гомис не согласен на понижение оклада ради того, чтобы остаться в «Марселе»
15:10 Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА
15:00 «Спартак-Нальчик» — «Зенит-2»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 19:00
14:57 Кальехон: матч против «Реала» будет для меня особенным
Все новости RSS
За кого вы болеете в плей-офф Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+