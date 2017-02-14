«Марсель» и Диарра расторгли контракт по обоюдному согласию

«Марсель» и полузащитник Лассана Диарра расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба французского клуба.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведёт переговоры с китайским клубом «Шаньдун Лунэн», а после расторжения контракта с «Марселем» хавбек перейдёт в эту команду на правах свободного агента.
Диарра известен российским любителям футбола по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». За «Марсель» Лассана выступал с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах французской Лиги 1.