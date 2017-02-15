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Кьеллини может не успеть восстановиться к первому матчу «Ювентуса» с «Порту»

15 февраля 2017, среда. 04:50. Футбол
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может не принять участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Футболист рискует не успеть восстановиться после травмы правого бедра, которую он получил в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», сообщает Sky Sport Italia. Кроме того, Кьеллини, скорее всего, не сыграет в матче чемпионата Италии с «Палермо».

Матч 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Палермо» состоится в Турине 17 февраля. Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между туринцами и «Порту» пройдёт в Португалии на стадионе «Драгау» 22 февраля.
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
ФК Порту Ювентус Джорджо Кьеллини Лига чемпионов — Футбол
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