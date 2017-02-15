Ди Мария испытал удовлетворение от поражения «Барселоны», вспомнив о «Реале»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Анхель ди Мария, защищающий ныне цвета «ПСЖ», признал, что после победы парижан над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, пережил очень сильные эмоции. Отнюдь не в последнюю очередь переживания ди Марии были связаны с воспоминаниями прошлого: в сезоне-2010/11 «Реал» потерпел очень болезненное поражение от «Барселоны» со счётом 0:5 в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании. Сам ди Мария стал автором дубля в матче с каталонцами.
«Я был участником этого поражения «Реала» с таким счётом. Закончил ту игру с переживаниями, которые теперь увидел на лицах игроков «Барселоны», — цитирует ди Марию Marca.
Ответная игра между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 8 марта.