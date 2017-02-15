«Лацио» на 10 дней лишился основного вратаря

Голкипер «Лацио» Федерико Маркетти угодил в лазарет. Травму футболист получил на разминке в преддверии матча 24-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:1). Пресс-служба «Лацио» сообщает, что Маркетти повредил колено.
В ходе обследования врачи диагностировали у игрока растяжение связок правого колена. На восстановление Маркетти потребуется до 10 дней.
Таким образом, 34-летний вратарь не поможет «Лацио» в матче с «Эмполи», но должен вернуться на поле в поединке с «Удинезе». Всего в нынешнем сезоне Федерико Маркетти принял участие в 17 матчах итальянской Серии А и пропустил 22 гола.