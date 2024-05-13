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«В футболе шансы есть всегда». Артета — о возможном чемпионстве «Арсенала»

«В футболе шансы есть всегда». Артета — о возможном чемпионстве «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил шансы лондонской команды на чемпионство после победы в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы очень рады победе, особенно тому, как сыграли во втором тайме. Сегодня ставки была высоки, как и в матче с «Тоттенхэмом».

У нас нет права на ошибку, с нами соперничают большие команды, которые усложняют нам задачу. Сегодня мы хотели приоткрыть дверь к титулу, последний тур пройдёт при наших болельщиках.

Мы обязательно будем смотреть матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом». Будем следить за результатом. В футболе шансы есть всегда», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.

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Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»:

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