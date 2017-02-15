Рамирес: «Краснодар» в матче с «Фенербахче» настроен на позитивный результат

Новоиспечённый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от своей команды и ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», который состоится 16 февраля.
«Я доволен своим приездом в Россию и счастлив быть в Краснодаре! В завтрашней игре я настроен на позитивный результат, как и вся команда!» — передаёт слова Рамиреса корреспондент «Чемпионата» Михаил Кумбров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Фенербахче». Начало — 19:00 мск.