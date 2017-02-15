Зозуля: если есть вариант вернуться в «Днепр», готов хоть пешком туда идти

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля заявил о готовности вернуться в «Днепр». Этой зимой «Райо Вальекано» отказался от аренды украинского форварда из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. ФИФА дала Зозуле разрешение вернуться в «Днепр», но клубу из Днепропетровска запрещено регистрировать новых игроков из-за финансовых долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.
«Мне надо играть, и я понимаю, что и сборная, и «Бетис», если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело. Потому всем будет хорошо: и я буду играть, и для «Бетиса», то, что у меня будет игровая практика, и, конечно же, для национальной сборной. Есть ещё вариант, что я могу вернуться в «Днепр», но, как мы все знаем, у команды есть санкции по трансферам. Если будет малейший процент, что можно вернуться в «Днепр», то я, конечно же, готов. Если есть какой-то вариант на пять месяцев, до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти, если есть возможность.
Моя мечта, чтобы «Днепр» жил, и опять собрался такой же состав, который был два года назад. Я очень хочу, чтобы в Днепре был праздник футбола, был забит стадион, чтобы мы играли против «Наполи», против ПСВ, это было очень здорово, и город жил футболом. Очень хочется, чтобы команда жила. Болельщики боятся, что с командой будет то же самое, что и с «Металлистом», — приводит слова Зозули Xsport.ua со ссылкой на FootballHub.