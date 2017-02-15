Данильянц: боль не оставляет Джанаева

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» рассказал о состоянии голкипера Сослана Джанаева.
«Вопрос непростой. Он пропустил много командных тренировок. Боль его не оставляет. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Тогда и примем решение.
В составе „Спарты“ много хороших игроков. Очень сильная команда и хорошо организованная. Много забивает, мало пропускает.
Почему на сборах работали скрыто? Мы команда, а не пиар-кампания. Любим тишину. Хотим видеть футболистов с засученными рукавами. Мне бы хотелось, чтобы завтра был боевой настрой», — заявил Данильянц, слова которого приводит «Комсомольская правда — Ростов».
Матч «Ростов» — «Спарта» состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону в четверг, 16 февраля. Начало — в 21:00 мск.
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