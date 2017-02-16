«Бавария» разгромила «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене местная «Бавария» со счётом 5:1 разгромила лондонский «Арсенал».
На 11-й минуте Арьен Роббен вывел хозяев вперёд. Отыгрались «канониры» на 31-й минуте: удар Алексиса Санчеса с 11-метровой отметки отразил Мануэль Нойер, но мяч отскочил к чилийцу, который не оставил шансов вратарю. В начале второго тайма у гостей из-за травмы поле покинул Лоран Косельни, и после этого забивала только мюнхенская команда, которой удалось трижды отличиться в течение 10 минут: на 54-й минуте забил Роберт Левандовски, на 57-й и 64-й минутах — Тьяго Алькантара. Окончательный результат установил Томас Мюллер за две минуты до конца основного времени второго тайма.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится на стадионе «Эмирейтс» 7 марта.