Касорла попал в сферу интересов «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла, который продолжает восстанавливаться после травмы, попал в сферу интересов «Фенербахче». Как сообщает Mirror, в 31-летнем футболисте заинтересовал главный тренер турецкой команды Дик Адвокат.
Касорла получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября прошлого года и после этого на поле не выходил. В текущем сезоне хавбек сыграл за «канониров» 11 матчей, забил два гола и отдал три голевых паса.
Действующее соглашение Касорлы с «Арсеналом» рассчитано до конца текущего сезона.