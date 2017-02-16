Инфантино уверен, что на чемпионате мира — 2018 не будет проблем с болельщиками

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил уверенность, что во время проведения чемпионата мира 2018 года в России не будет никаких проблем с болельщиками, сообщает Reuters.
Ранее британские СМИ опубликовали анонс фильма о российских болельщиках, где утверждается, что российские фанаты собираются отомстить англичанам за беспорядки на Евро-2016 в Марселе.
Председатель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сказал, что данный фильм является вымыслом и очередной попыткой дискредитации чемпионата мира 2018 года.