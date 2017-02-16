Юрист: «Рубин» не будет обжаловать решение ФИФА по «делу Азмуна»

Михаил Прокопец, юрист нападающего Сердара Азмуна, рассказал, что «Рубин» не стал обжаловать решение палаты по разрешению споров ФИФА по переходу иранского игрока в «Ростов».
Азмун ранее выступал за «Рубин», а в феврале 2015 года перешёл в «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года игрок подписал соглашение с «Ростовом» на два года, на что «Рубин» отреагировал, подав жалобу в ФИФА, но все требования по отношению к иранскому игроку были отклонены, а казанский клуб обязали выплатить часть задолженности перед футболистом.
«По имеющейся у нас информации, «Рубин» не будет обжаловать решение палаты по разрешению споров ФИФА относительно иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом нас уведомили из ФИФА», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.