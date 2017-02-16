Клаттенбург оставит судейство в АПЛ и отправится в Саудовскую Аравию

Известный английский арбитр Марк Клаттенбург намерен оставить работу в английской Премьер-лиге. Рефери собирается принять предложение из Саудовской Аравии, правда, в каком качестве британец будет там работать, не сообщается.
ВВС пишет, что официальное заявление будет сделано во второй половине дня. Ожидается, что на матчах 26-го тура английской Премьер-лиги, который стартует 25 февраля, Клаттенбург работать уже не будет.
Судейскую карьеру Марк Клаттенбург начал в 1990 году. Спустя 14 лет состоялся дебют 41-летнего арбитра в Премьер-лиге. В конце декабря прошлого года Клаттенбург сообщил, что готов рассмотреть предложение из Китая.
В 2016 году Марк Клаттенбург работал на трёх финалах – Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.