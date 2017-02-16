Стадион «Краснодара» и «Арена ЦСКА» претендуют на звание «Стадион года» — конкурс, участие в котором принимают арены, открытые в 2016 году. Конкурс организован двумя порталами — английским StadiumDB и польским Stadiony.
Всего на награду претендуют 29 стадионов. Любой желающий может до 4 марта 2017 года проголосовать за пять наиболее понравившихся ему арен. Также отдельно пройдёт голосование жюри, его результаты будут опубликованы отдельно от результата опроса болельщиков. Проголосовать можно здесь.