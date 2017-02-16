Тренер «Марселя» пожелал Лассана Диарра удачи

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия отказался комментировать уход из команды Лассана Диарра, ограничившись пожеланием удачи экс-хавбеку «Локомотива» и «Анжи».
«Диарра с нами больше нет. Я обсуждаю лишь футболистов, которые выступают в моей команде. Лассана ушёл, и я желаю ему удачи. Могу лишь сказать, что мы поступили верно, подписав контракт с Грегори Сертичем, поскольку теперь помимо Ванкёра у нас есть полузащитник, способный сыграть в опорной зоне. Гостевой матч с „Лионом“ показал, насколько важно иметь запасной вариант», — приводит слова Гарсии L'Equipe.
«Марсель» и Диарра на днях расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.