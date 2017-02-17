Экс-глава фан-клуба «Спартака» — о фильме BBC: это спланированная акция

Экс-глава объединения болельщиков «Спартака» «Фратрии» Иван Катанаев прокомментировал грядущий выход фильма BBC о подготовке российских футбольных фанатов к организации массовых беспорядков во время чемпионата мира 2018 года. Катанаев считает, что западные СМИ в данном случае выполняют чей-то политический заказ. По его мнению, цель фильма — помешать России провести у себя мундиаль.
«Не случайно, что одновременно выходят фильм на BBC и огромная заметка в The Guardian. Думаю, в ближайшее время аналогичные материалы появятся и в других ведущих английских газетах. Пока у меня возникает ощущение, что это спланированная акция. Люди, которые контролируют западные СМИ, приняли решение раскручивать эту тему. Судя по всему, им это удаётся. А что касается целей, то их может быть много. Возможно, кто-то планирует бойкотировать чемпионат мира в России, хотя это вряд ли. За полтора года до турнира может произойти всякое. Возможно, форум попытаются сорвать. Тут все карты хороши, и карта болельщиков лишь одна из многих в этой игре», — поведал Катанаев.
Высказался поклонник «Спартака» и на тему событий в Марселе. С точки зрения Катанаева, английские фанаты на любом крупном турнире ведут себя отвратительно. Толерантные европейские болельщики всячески избегают с ними конфликтов. Во Франции, по его мнению, россиянам просто пришлось постоять за себя. При этом Иван уверен, что в России такого произойти просто не может.
«На ЧМ-2018 в России такие события исключены, потому что наши полицейские действуют гораздо более профессионально», — подчеркнул Катанаев.