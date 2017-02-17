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Голы Асильдарова и Брызгалова принесли «Анжи» победу над «Шагадамом»

17 февраля 2017, пятница. 18:51. Футбол
«Анжи» в контрольном матче на сборе в Белеке (Турция) обыграл со счётом 2:0 туркменский клуб «Шагадам».

На 3-й минуте махачкалинская команда вышла вперёд благодаря голу Шамиля Асильдарова, а на 83-й минуте Сергей Брызгалов установил окончательный результат.

Контрольный матч

«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Шагадам» (Туркменбаши, Туркменистан) — 2:0 (1:0)
Голы: Асильдаров, 3 (1:0); Брызгалов, 83 (2:0).

В прошлом сезоне «Шагадам» финишировал на восьмой строчке в таблице чемпионата Туркменистана (всего в чемпионате участвуют 10 команд).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Сергей Брызгалов Шамиль Асильдаров
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
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