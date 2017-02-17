Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Касильяс: вряд ли в Италии появится вратарь, который превзойдёт Буффона

17 февраля 2017, пятница. 22:19. Футбол
Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился мнением о своём коллеге по амплуа из «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне, с которым испанцу предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне повезло быть младше Джиджи на три года. Я начал карьеру в 14 лет, а ему тогда было уже 18. Я мог следить за ним, подмечать его стиль и характер. Я равнялся на него, мы оба прогрессировали со временем, наши карьеры сложились похожим образом: мы оба выиграли немало трофеев и часто играли друг против друга. Вряд ли в итальянском футболе появится вратарь, который превзойдёт Буффона.

В Европе и в мире его считают одним из лучших голкиперов всех времён. У нас здоровое соперничество: мы очень уважаем друг друга, мне всегда нравится играть против него. Это игрок, которого знают и любят во всём мире. Он уже вошёл в историю футбола», — цитирует Касильяса официальный сайт УЕФА.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Порту Ювентус Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс
Новости. Футбол
17 февраля 2017, пятница
22:56 Экс-форварду «МЮ» Йорку отказали во въезде в США из-за иранской визы
22:43 Ефремов: проведение Кубка ФНЛ зависит не от моего желания
22:38 Месси не получал конкретных предложений от «Барселоны» о новом контракте
22:37 Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир
22:33 «Ростов» может усилиться 18-летним иранским хавбеком
22:30 А.Кержаков: хочу, чтобы, прочитав мою книгу, сказали, что она превзошла ожидания
22:19 Касильяс: вряд ли в Италии появится вратарь, который превзойдёт Буффона
22:13 Е. Калешин: «Кубань» сделала несколько шагов назад, проиграв «Чертаново»
21:56 Тосун опередил Ибрагимовича в голосовании за лучшего игрока недели в ЛЕ
21:48 Анчелотти: хотели бы всегда играть так, как против «Арсенала», но это невозможно
21:44 Зидан: у «ПСЖ» огромный потенциал, но победа в одном матче не приносит трофея
21:37 Цвейба: в «Крыльях» помогли быстро адаптироваться, такое есть не во всех клубах
21:28 Гол Игбуна принёс «Уфе» победу в товарищеском матче с «Кристиансундом»
21:24 Бородюк рассчитывает продолжить карьеру в качестве тренера, а не функционера
21:18 Гол Веллитона помог «Кайсериспору» обыграть «Бурсаспор»
21:06 «Урал» проиграл «Спартаку-Нальчик» в матче Кубка ФНЛ
21:00 Задай вопрос Александру Самедову!
20:52 Погба: сыграть против брата — это что-то волшебное
20:51 Конте: новый контракт Косты? Важно сосредоточиться на том, что происходит сейчас
20:36 Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Ливерпуля» Сиссоко будет играть в Серии B
20:28 Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Баварией»
20:20 Луис Фабиано, выступавший в Китае, стал игроком «Васко да Гама»
20:05 Тарасов: теперь наши пути с Бузовой разнятся, хватит писать о моей личной жизни
20:03 Собянин пригласил авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ-2018
20:01 «Наполи» в январе отказался продавать «Милану» Инсинье за € 35 млн
19:53 Неймар навестил Габриэла Жезуса в больнице
19:52 Роббен назван игроком недели в Лиге чемпионов
19:45 «Крылья Советов» подписали контракт с Сандро Цвейбой
19:40 «Чемпионат» приглашает на премьерный показ фильма «Лобановский навсегда»
19:38 Алексеев: власти России должны работать с фанатами не только через спецслужбы
19:38 Гвардиола: «Барселона» всё ещё лучшая команда в мире
19:37 «Динамо» в контрольном матче уступило «Кайрату»
19:27 C «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков
19:20 Анчелотти: не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки
18:57 Суарес: мы все виноваты в поражении от «ПСЖ», не только Луис Энрике
18:51 Голы Асильдарова и Брызгалова принесли «Анжи» победу над «Шагадамом»
18:47 Щенников и Натхо не тренируются в общей группе на сборе ЦСКА
18:39 «Енисей» победил «Зенит-2» и сыграет с «Чертаново» в полуфинале Кубка ФНЛ
18:29 Orel Butchers: мы не угрожали английским фанатам бойней на ЧМ-2018
18:26 Дзампарини: Дибала – это новый Месси, его стоимость – около € 150 млн
18:23 Конте: не забывайте о работе, которую Венгер проделал в «Арсенале»
18:13 «Удинезе» — «Терек»: видеообзор
18:11 Флоренци перенёс операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
18:00 В Чили пройдёт марш против выступлений Алексиса Санчеса за «Арсенал»
17:59 «Вулверхэмптон» — «Челси»: Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Каких перемен ждёте от Валерия Карпина на посту главного редактора футбольных трансляций "Матч ТВ"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+