Касильяс: вряд ли в Италии появится вратарь, который превзойдёт Буффона

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поделился мнением о своём коллеге по амплуа из «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоне, с которым испанцу предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мне повезло быть младше Джиджи на три года. Я начал карьеру в 14 лет, а ему тогда было уже 18. Я мог следить за ним, подмечать его стиль и характер. Я равнялся на него, мы оба прогрессировали со временем, наши карьеры сложились похожим образом: мы оба выиграли немало трофеев и часто играли друг против друга. Вряд ли в итальянском футболе появится вратарь, который превзойдёт Буффона.
В Европе и в мире его считают одним из лучших голкиперов всех времён. У нас здоровое соперничество: мы очень уважаем друг друга, мне всегда нравится играть против него. Это игрок, которого знают и любят во всём мире. Он уже вошёл в историю футбола», — цитирует Касильяса официальный сайт УЕФА.