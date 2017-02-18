Румынский «Оцелул» признан банкротом, имущество клуба распродадут на аукционе

Чемпион Румынии 2011 года «Оцелул» из города Галац признан банкротом, сообщает Dolce Sport. Теперь имущество клуба будет распродано на аукционе, который состоится 23 февраля в одном из отелей Манчестера.
На аукционе будут представлены трофеи, атрибутика, символика клуба и игровые футболки. Самым дорогим лотом торгов станет пакет всех трофеев «Оцелула», среди которых не только чемпионство-2011, но и Суперкубок Румынии того же года. Этот лот оценивается в € 9 тысяч. Стартовая цена футболок, в которых футболисты «Оцелула» выступали в Лиге чемпионов сезона-2011/12, составит € 50.