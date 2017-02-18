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Румынский «Оцелул» признан банкротом, имущество клуба распродадут на аукционе

18 февраля 2017, суббота. 04:20. Футбол
Чемпион Румынии 2011 года «Оцелул» из города Галац признан банкротом, сообщает Dolce Sport. Теперь имущество клуба будет распродано на аукционе, который состоится 23 февраля в одном из отелей Манчестера.

На аукционе будут представлены трофеи, атрибутика, символика клуба и игровые футболки. Самым дорогим лотом торгов станет пакет всех трофеев «Оцелула», среди которых не только чемпионство-2011, но и Суперкубок Румынии того же года. Этот лот оценивается в € 9 тысяч. Стартовая цена футболок, в которых футболисты «Оцелула» выступали в Лиге чемпионов сезона-2011/12, составит € 50.
Источник: Dolce Sport Сообщить об ошибке
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Оцелул
Новости. Футбол
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