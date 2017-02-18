Тренер «Хаддерсфилда»: опыт жизни в экстремальных условиях может помочь с «Сити»

Главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер объяснил, что в случае победы над «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии (18 февраля) будет считать, что команда обязана успешным сезоном экстремальной поездке, на которую выбиралась в межсезонье.
«В межсезонье мы побывали на безлюдном шведском острове. Когда вы находитесь в условиях дикой природы в течение трёх дней без электричества, мобильных телефонов, интернета и даже без нормальной пищи, вам придётся много общаться друг с другом.
Мы жили в двух палатках. Идея была в том, чтобы объединить команду. Мы научились ловить рыбу, готовить её и есть её. Если вы хотите приготовить чашку кофе, придётся потратить где-то 45 минут, потому что сначала нужно было найти дерево, а затем развести огонь и найти озеро для воды. Это помогло мне узнать игроков, а игрокам помогло узнать друг друга. Вот почему мы проводим хороший сезон и можем добиться чего-то в игре с «Сити», — цитирует Вагнера Mirror.