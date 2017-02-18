Рейнгольд: смотрел на Слуцкого и думал — его бы в «Спартак»…

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своём отношении к экс-наставнику ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому.
«Слуцкий – странное для меня явление. Карьеры футболиста не сделал, зато буквально по учебнику сделал карьеру тренера. Уже в «Москве», «Крыльях» я видел в Слуцком новатора. Грамотного специалиста, который себя не выпячивает. Думал про себя: вот его бы в «Спартак»…
Критикуя тренера, посмотрите на заслуги. У Слуцкого они высвечиваются, как названия станций на табло метрополитена: чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка…», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию интервью с Рейнгольдом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.