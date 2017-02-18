Л. Адриано: у России и Украины близкие культуры и язык, но РФПЛ сильнее УПЛ

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал об адаптации в московской команде и сравнил российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Украины, в котором бразилец выступал за донецкий «Шахтёр».
«Я хорошо адаптировался в клубе, рад, что у меня появилась возможность играть. Думаю, мы неплохо начали предсезонную подготовку.
Чемпионат Украины очень отличается от российского. Там только четыре сильные команды — «Шахтёр», «Динамо», «Металлист» и «Днепр». В России конкуренция гораздо больше: «Динамо», «Зенит», ЦСКА и другие команды, которые сильнее, чем в Украине. Думаю, чемпионат очень хорош. У стран близкие культуры, погода, язык, но РФПЛ сильнее УПЛ.
В России жестокие фанаты? Ничего не слышал подобного о болельщиках «Спартака». Они всегда поддерживают команду и дома, и на выезде. Никаких историй о проявлениях агрессии я не слышал. Бывший игрок «Спартака» Алекс в разговоре со мной сказал, что я быстро освоюсь в команде, потому что здесь с этим хорошо помогают», — цитирует Адриано GloboEsporte.